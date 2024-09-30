Lavrov: Türkiye, S-400'leri üçüncü bir ülkeye satamaz

Lavrov, Türkiye ile imzalanan anlaşmada yer alan "son kullanıcı sertifikasyonu" gereği, silahları teslim alan ülkenin, başka bir satış yapmadan önce Rusya’dan onay almak zorunda olduğunu vurguladı. Lavrov’un bu açıklaması, Türkiye'nin S-400’leri başka bir ülkeye satma tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

CNBC-e New York Temsilcisi Betül Yürük’ün yönelttiği sorulara yanıt veren Lavrov, S-400'lerin satışı hakkında ayrıntılı bir değerlendirme yapmaktan kaçındı, ancak Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı çıkarlar çerçevesinde ilerlediğini söyledi.

Ukrayna savaşı ve Trump’a yanıt

Basın toplantısında Lavrov, Ukrayna savaşıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Donald Trump’ın "Başkan olsaydım Ukrayna’da savaş çıkmazdı" şeklindeki açıklamalarına değinerek, 2014'te Ukrayna'da Batı'nın müdahalesiyle başlayan olayları hatırlattı.

Lavrov, Batı'nın desteğiyle hükümet değişikliklerinin yapıldığını ve bu süreçlerin Ukrayna'daki krizi derinleştirdiğini söyledi. Minsk Anlaşması’nın tam olarak uygulanmış olmasının, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruyabileceğini ifade etti.

Lavrov ayrıca, 2022 yılında İstanbul’da yapılan müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasının Ukrayna’nın Donbas üzerindeki kontrolünü koruyabileceğini belirtti. Ancak, bu anlaşmaların sürekli olarak baltalanmasının Ukrayna'yı daha fazla toprak kaybına sürüklediğini ifade etti.