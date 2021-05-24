Lavrov'dan Türkiye'ye: Kiev'in militarist düşüncelerini teşvik etmeyi durdurmasını tavsiye ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev ile iş birliğini artıran Ankara'yı Ukrayna'da "militarist düşünceleri" teşvik olarak tanımladığı çabaların bir parçası olmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Kiev'e destek sözü vermişti.

Erdoğan, o dönem NATO üyesi Türkiye'nin ve Ukrayna'nın savunma sanayi iş birliğini görüşmek için dışişleri ve savunma bakanları arasında bir platform kurduğunu belirtmiş ancak "İş birliğimiz hiçbir suretle üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Reuters'te yer alan habere göre Lavrov, Argumenty i Fakty gazetesinde yayımlanan söyleşisinde, "Türk meslektaşlarımızın durumu dikkatlice analiz etmesini ve Kiev'in militarist düşüncelerini teşvik etmeyi durdurmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Lavrov, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a karşı Ukrayna'nın "saldırgan" eylemlerinin Rusya'nın toprak bütünlüğüne müdahale etmek anlamına geldiğini belirtti.

Lavrov, "Ankara'nın bizim haklı endişelerimizi göz önüne alarak izlediği çizgiyi değiştireceğini umuyoruz." diye ekledi.

NATO'nun geri kalanı gibi Türkiye de Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhakına karşı çıkmış ve Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatıştığı dönem Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini dile getirmişti.