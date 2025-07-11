LeMan Dergisi sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı

26 Haziran tarihli sayısında yer alan ve dini değerlere hakaret içerdiği iddia edilen karikatür nedeniyle LeMan Dergisi'ne yönelik soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında bugün derginin sorumlu yaz işleri müdürü Aslan Özdemir İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Aynı soruşturma nedeniyle yazı işleri müdürleri Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu ve karikatürü çizen Doğan Pehlevan tutuklanmıştı. Ayrıca, derginin genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ve sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu açıklanmıştı.

Özdemir'in Türkiye'ye döneceğinin açıklanması üzerine hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Mali soruşturma da başlatılmıştı

Dergide yer alan söz karikatür tepkilere neden olmuştu. Yaşananların ardından savcılık "dini değerleri alenen aşağılama" gerekçesiyle dergi hakkında resen soruşturma başlatmış ve ilgili sayının toplatılmasına karar verilmişti.

Ayrıca, dergi hakkında mali soruşturma da başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında derginin yurt dışından mali destek alıp almadığı araştırılacağı açıklanmıştı.