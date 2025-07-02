LeMan soruşturmasında 4 tutuklama

Mizah ve karikatür dergisi LeMan'ın, Hazreti Muhammed’i tasvir ettiği iddia edilen karikatürü infiale yol açarken, "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi dergi çalışanı tutuklandı.

Dergi söz konusu çizimde Hazreti Muhammed’in tasvir edilmediğini açıklarken, soruşturma kapsamında gözaltına alınN LeMan'ın yazı işleri müdürü Z.A, grafikeri C. O., karikatürün sahibi D. P. ve müessese müdürü A.Y. tutuklandı.

Sevk yazısında, "karikatür ile tahrik edilen bir kesimin 30 Haziran 2025 günü Beyoğlu ve Bakırköy ilçelerinde eylem gerçekleştirdikleri, bu bağlamda iştirak iradesi içerisinde hareket eden şüphelilerin 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçunu işledikleri" ileri sürüldü.

Ayrıca, yapılan incelemeler neticesinde gözaltına alınanlardan birinin 2019 Temmuz ve 2024 Kasım ayında “X” hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli 2 adet paylaşım yaptığı da ileri sürüldü.