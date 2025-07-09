LeMan soruşturmasında yeni gelişme! Yazı işleri müdürüne gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, LeMan Dergisi'nin 26 Haziran tarihli sayısında yayımlanan ve dini değerlere yönelik hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İki kişi yurt dışındaydı

Soruşturma kapsamında daha önce dört kişi tutuklanmış, derginin genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ve sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu bildirilmişti.

Edinilen bilgilere göre, 23 Haziran'da yurt dışına çıkan Aslan Özdemir'in bugün saat 14.50'de İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından Özdemir hakkında gözaltı kararı verildi.

Daha önce yürütülen soruşturmada, yazı işleri müdürleri Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu ve karikatürü çizen Doğan Pehlevan tutuklanmıştı.

Soruşturma başlatılmış ve sayı toplatılmıştı

Tepkilere neden olan karikatür sonrası, savcılık 'dini değerleri alenen aşağılama' gerekçesiyle resen soruşturma başlatmış, ilgili sayının toplatılması yönünde karar alınmıştı.