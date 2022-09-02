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Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı

Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı. Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad'da gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı.