Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi ile ilgili dava görüldü

Bulgaristan'da yakalanan Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava bugün görüldü. Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi.

Savcılık, interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Göktaş’ın “geçici olarak 40 günlüğüne gözaltına alınması” talebinde bulundu.

Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, yaptığı açıklamada, Göktaş’ın Türkiye’de “siyasi suçlu olarak arandığını” ve bu nedenle kaçak yollardan Bulgaristan’a giriş yaptığını anlattı. İvanov, "Yeşil pasaport sahibi olarak vizesiz istediği ülkeye gidebilen müvekkilim, Türkiye’de siyasi nedenlerden ötürü aradığını öğrenince Bulgaristan’a geçerek buradan siyasi ve insani sığınma hakkı talebinde bulunmaya karar vermiş.” ifadelerini kullandı.

Hasköy Bölge Mahkemesinin, savcılığın gözaltı talebiyle ilgili kararını daha sonra açıklayacağı öğrenildi. Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 2 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.