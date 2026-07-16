Levent Üzümcü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen oyuncu Levent Üzümcü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Üzümcü, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "LeventUzumcu" isimli sosyal medya hesabının kullanıcısının Levent Üzümcü olduğunun tespit edilmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından gözaltına alınan Üzümcü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa çıkarıldı.
Savcılık sorgusunun ardından Üzümcü, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.