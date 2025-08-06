LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

LGS 1. nakil sonuç araması hızlanıyor. Bugün son gün olması vesilesiyle heyecan bir hayli artmış durumda... Tercih ettikleri okula yerleşip yerleşmediğini öğrenmek isteyenler sürekli olarak "LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvime göre 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. Hemen ardından ikinci nakil süreci başlayacak. Bu işlemler 8-12 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.