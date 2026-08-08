LGS 1. nakil sonuçları bugün mü açıklanıyor, ne zaman açıklanacak?

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LGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen veya atandığı okuldan memnun olmayan adaylar şimdi nakil ile birlikte istediği liseye yerleşmek istiyor. Başvurular 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapıldı ve şimdi sonuçlar bekleniyor. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının daha önce yayımladığı LGS takvimine göre lise 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek. MEB saate ilişkin bir duyuru yapmazken gözler saat 10.00'a çevrilmiş durumda...

2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta sonuçlar ilan edilecek.