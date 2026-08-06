LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS terch sonuçlarının ilanı ile birlikte nakil işlemleri de başladı. Dün ve bugün işlemlerini tamamlayanlar şimdi sonuç tarihine odaklanmış durumda... Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 LGS süreci devam ediyor. İstediği liseye yerleşenlerde büyük bir mutluluk söz konusu... Tercih ettiği liseye yerleşemeyenler ise nakil ile şansını deneyecek. Başvurular yarın son bulurken sonuç tarihi merak ediliyor. İşte "LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...
LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının daha önce yayımladığı LGS takvimine göre lise nakil sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.
10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı
10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması
14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı
17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması