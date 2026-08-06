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2026 LGS süreci devam ediyor. İstediği liseye yerleşenlerde büyük bir mutluluk söz konusu... Tercih ettiği liseye yerleşemeyenler ise nakil ile şansını deneyecek. Başvurular yarın son bulurken sonuç tarihi merak ediliyor. İşte "LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının daha önce yayımladığı LGS takvimine göre lise nakil sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması