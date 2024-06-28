LGS 2024 sınav sonuçları açıklandı: LGS sınav sonuçları MEB Sorgulama Ekranı (meb.gov.tr giriş)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 2 Haziran’da giren binlerce aday sayısal ve sözel oturumlarında sorulara yanıt verdi. Liseyi fen lisesi, anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi gibi başarı düzeyi yüksek okullarda okumak isteyen öğrenciler LGS sınav sonuçlarına kilitlendi.

Adaylar LGS sınavında aldıkları puana göre tercih yapacaklar. Bu nedenle “Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak”, “LGS sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılıyor” gibi sorular başta Google olmak üzere arama motorlarında öne çıktı.

LGS sonuçları meb.gov.tr adresinde

MEB LGS sınav sonuçlarını açıkladı. MEB’in son dakika açıklamasıyla duyurduğu sonuçlara https://sonuc.meb.gov.tr sitesinden erişilebiliyor. Adaylar MEB’in yukarıdaki linki üzerinden TC Kimlik No, doğum tarihi bilgisi ve ekranda görülecek güvenlik kodunu girerek LGS sınav sonuçlarını öğrenebilir.

MEB’in sonuçları açıklamasıyla birlikte erişime açılan sorgulama ekranına giriş yapan adaylar, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil testlerinden yaptıkları doğru ve yanlış sayılarını görebilecek.

Adaylar, MEB sitesi üzerinden açılan sonuç ekranında, yaptıkları doğru ve yanlış sayıları üzerinden belirli katsayılar ile hesaplanacak, puanlarına ulaşabilecek. LGS sınavına giren adaylar 100 - 500 puan arasında değerlendirilen sonuçlar üzerinden lise tercihlerini yapacak.

LGS tercih süreci başladı

LGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra sınav sürecinde tercih aşamasına geçildi. LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci bugün başlarken, lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda adayların puanlarına göre tercih edebilecekleri fen lisesi, anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik anadolu liselerinin kontenjanlarını görebiliyor.

203 bin 638 kontenjan var

LGS yerleştirme kılavuzunda LGS tercih takvimi de yer alırken, adaylar tercihlerini e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapacak

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.