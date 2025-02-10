LGS 2025: Merkezi Sınav'a yönelik 2. örnek soru kitapçıkları yayımlandı

2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin ikinci örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları da öğrencilerin erişimine açıldı.

Kitapçıkta Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru bulunuyor.

Birinci kitapçıkta yer alan 45 soruyla birlikte; 2024-2025 eğitim öğretim yılında yayımlanan toplam soru sayısı 90'a çıkmış oldu.

Sorular, 8. sınıf "Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce" derslerinin öğretim programlarında belirlenen konulara uygun hazırlandı. Sorularla öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerileri ölçülüyor.

Sorulara ve çözümlere YouTube kanalından ulaşılabiliyor

Soruların çözümlerine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Sözel bölüm için Merkezî Sınav'a yönelik şubat ayı örnek soruları çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Sayısal bölüm için Merkezî Sınav'a yönelik şubat ayı örnek soruları çözümlerine de buradan ulaşabilirsiniz.