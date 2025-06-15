Bugün LGS 2025 sınavı 2 oturumla gerçekleşti. Sınavın bitiş zilinin ardından sınavın soruları ve cevapları 8.sınıf öğrencileri ve aileleri tarafından gündemin ilk sırasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı az önce yaptığı duyuru ile soru ve cevap anahtarlarının yayımlandığını belirtti.

MEB'den yapılan açıklamada "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. LGS soru ve cevap anahtarları yayımlandı" denildi.

LGS 2025 soruları ve cevapları için tıklayınız

LGS sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak

Millî Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran 2024'te yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının 11 Temmuz 2025’te açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar yalnızca www.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek; öğrencilere ayrıca belge gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta duyurulacak.

Nakil süreci ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında iki aşamada yürütülecek.