LGS 2025 taban puanları: Anadolu lisesi, Fen lisesi, İmam hatip listesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

LGS tercih sonuçları 4 Ağustos'ta ilan edilecekti ve öyle de oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını saat 11.40 sularında ilan etti. Bu sonuç aynı zamanda taban puanlarının ilanı anlamına da geliyordu. e-Okul üzerinden taban puanları ile boş kontenjanlar da açıklandı. Şimdi öğrenciler lise taban puanlarını öğrenmeye çalışıyor.

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2025 LGS tercih sonuç ilanı sonrası lise taban puanları ile boş kontenjanlar belli oldu. Aşağıdaki linkten taban puanlarını öğrenebilirsiniz.

2025 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 04 Ağustos 2025 tarihli İlk Yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız

2025 Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 04 Ağustos 2025 tarihli İlk Yerleştirme sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları için Tıklayınız

Taban puanları nasıl öğrenilir?

LGS 2025 nakil döneminin başlamasıyla birlikte, okullardaki güncel boş kontenjanlar ve taban puanları, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Öğrenciler ve veliler, nakil başvuruları öncesinde bu bilgileri kolayca kontrol edebilirler.

Sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlar ise şöyle:

e-Okul.meb.gov.tr adresine gidin.

Ana sayfada yer alan "Yerleştirme Sonuçları ve Nakil Tercihleri" bölümüne tıklayın.

Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarasını girerek sisteme giriş yapın.

Bu adımların ardından açılan sayfada, tercih yapmayı düşündüğünüz okulların güncel boş kontenjan durumunu ve taban puanlarını görebilir.