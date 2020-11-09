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LGS, 6 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

LGS, 6 Haziran'da yapılacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.

Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA

lgs

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