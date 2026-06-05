Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

LGS 2026 sınavına çok az bir süre kaldı. 8. sınıf öğrenciler emeklerinin karşılığını almak isterken sınav tarihi ve saati büyük önem taşıyor. Peki, LGS bu hafta mı, ne zaman? LGS kaç soru, kaç dakika?

LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak. Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

LGS kaç soru, kaç dakika?

Merkezî sınav, iki oturum olarak gerçekleşecek. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.