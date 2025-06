LGS puan hesaplama: 2025 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte formül...

Takip Et

LGS puan hesaplaması, LGS soru ve cevap anahtarının yayımlanması ile birlikte gündem oldu. Sonuçlar için hesaplama yapmak isteyenler "2025 LGS puan hesaplama nasıl yapılır" diye soruyor. İşte ayrıntılar...

LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

1. Ham Puan (HP) Hesaplaması Her bir alt test (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil) için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. Formül: 𝑯𝑷𝑿𝒊 = Öğrencinin 𝑋𝑖 Testindeki Doğru Sayısı − Öğrencinin 𝑋𝑖 Testindeki Yanlış Sayısı / 3 Burada 𝑋𝑖; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil testlerinden herhangi birini ifade eder.

2. Standart Puan (SP) Hesaplaması Her bir alt testin ortalaması (Ort𝑋𝑖), ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir. Her bir alt testin standart sapması (Ss𝑋𝑖), ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP𝑋𝑖), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. Formül: 𝑺𝑷𝑿𝒊 = 10 × (𝐻𝑃𝑋𝑖 − 𝑂𝑟𝑡𝑋𝑖 / 𝑆𝑠𝑋𝑖) + 50

3. Ağırlıklı Standart Puan (ASP) Hesaplaması Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları (ASP𝑋𝑖) bulunur. Formül: 𝑨𝑺𝑷𝑿𝒊 = 𝑺𝑷𝑿𝒊 × 𝑨𝒌𝑿𝒊 Burada Ak𝑋𝑖, ilgili testin ağırlık katsayısıdır. Ağırlık katsayıları şu şekildedir:

• Türkçe: 4

• Matematik: 4

• Fen Bilimleri: 4

• T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 1

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1

• Yabancı Dil: 1

4. Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Formül: 𝑇𝐴𝑆𝑃 = 𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒 + 𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 + 𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 + 𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 + 𝐴𝑆𝑃𝐷𝑖𝑛 𝐾ü𝑙. + 𝐴𝑆𝑃𝑌𝑎𝑏.𝐷𝑖𝑙.

5. Merkezi Sınav Puanı (MSP) Hesaplaması Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Formül: 𝑀𝑆𝑃 = 100 + 400 × (𝑇𝐴𝑆𝑃−𝐸𝑛 𝐾üçü𝑘 𝑇𝐴𝑆𝑃) / (𝐸𝑛 𝐵ü𝑦ü𝑘 𝑇𝐴𝑆𝑃− 𝐸𝑛 𝐾üçü𝑘 𝑇𝐴𝑆𝑃)

• En Küçük TASP: Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP.

• En Büyük TASP: Tüm öğrenciler içindeki en büyük TASP.

Muafiyet Durumundaki Öğrencilerin Standart Puan Hesaplaması

• Yabancı Dil Testinden Muaf Olan Öğrencilerin Yabancı Dil ASP Hesaplaması: 𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 = 𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒 + 𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 + 𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 + 𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 + 𝐴𝑆𝑃𝐷𝑖𝑛 𝐾ü𝑙. 𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘 = 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐷𝑖𝑛 𝐾ü𝑙. 𝑨𝑺𝑷𝒀𝒂𝒃.𝑫𝒊𝒍 = (𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 / 𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘) × 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑌𝑎𝑏.𝐷𝑖𝑙 Burada 𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖, muaf olan öğrencinin diğer testlerin ASP toplamını; 𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘, diğer testlerden alınabilecek en büyük ASP toplamını; ve ENBASP, ilgili testten alınabilecek en büyük ASP'yi ifade eder.

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinden Muaf Olan Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ASP Hesaplaması: 𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 = 𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒 + 𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 + 𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 + 𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 + 𝐴𝑆𝑃𝑌𝑎𝑏.𝐷𝑖𝑙. 𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘 = 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑌𝑎𝑏.𝐷𝑖𝑙. 𝑨𝑺𝑷𝑫𝒊𝒏.𝑲ü𝒍. = (𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 / 𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘) × 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐷𝑖𝑛.𝐾ü𝑙. Burada 𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖, muaf olan öğrencinin diğer testlerin ASP toplamını; 𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘, diğer testlerden alınabilecek en büyük ASP toplamını; ve ENBASP, ilgili testten alınabilecek en büyük ASP'yi ifade eder.

• Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testlerinden Muaf Olan Öğrencilerin Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ASP Hesaplaması: 𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 = 𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒 + 𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 + 𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 + 𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘 = 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 𝑨𝑺𝑷𝒀𝒂𝒃.𝑫𝒊𝒍 = (𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 / 𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘) × 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑌𝒂𝒃.𝑫𝒊𝒍 𝑨𝑺𝑷𝑫𝒊𝒏.𝑲ü𝒍. = (𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 / 𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘) × 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑫𝒊𝒏.𝑲ü𝒍. Burada 𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖, muaf olan öğrencinin diğer testlerin ASP toplamını; 𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘, diğer testlerden alınabilecek en büyük ASP toplamını; ve ENBASP, ilgili testten alınabilecek en büyük ASP'yi ifade eder.