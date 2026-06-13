LGS puan hesaplama: LGS'de puan nasıl hesaplanır? İşte formülü...

LGS 2026 için öğrenciler 1 yıl boyunca gece gündüz çalıştı. Veliler de bu heyecana ortak olurken en önemli hususlardan biri puanlar... Yapılan netler hesaplanacak ve puan ortaya çıkacak. Peki, LGS'de puan nasıl hesaplanır?