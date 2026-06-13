LGS puan hesaplama: LGS'de puan nasıl hesaplanır? İşte formülü...
LGS sınavı gerçekleşirken öğrenciler yaptıkları nete göre puan alacaklar. Bir de bu puanlara okul puanı da ekelenecek. Öğrenciler bir yandan soruları ve cevap anahtarını incelerken bir yandan da "LGS'de puan nasıl hesaplanır" sorusuna cevap arıyor.
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LGS 2026 için öğrenciler 1 yıl boyunca gece gündüz çalıştı. Veliler de bu heyecana ortak olurken en önemli hususlardan biri puanlar... Yapılan netler hesaplanacak ve puan ortaya çıkacak. Peki, LGS'de puan nasıl hesaplanır?
Kaynak: HABER MERKEZİ