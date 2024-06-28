LGS sınav sonuçları açıklandı! (meb.gov.tr LGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024)

Liselere Giriş Sistemi (LGS) 2024 sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sonuçlarını açıkladı, binlerce

Üniversite sınavlarında başarı düzeyi yüksek okullara girmek isteyen öğrenciler için fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik anadolu liseleri için 203 bin 638 kontenjan bulunuyor.

MEB LGS sınav sonuçlarını resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden açıkladı. Adaylar ve aileleri LGS sınav sonucunu https://sonuc.meb.gov.tr internet sitesine girip öğrenebilir. Sınav sonuçlarını öğrenmek için TC Kimlik No Bilgisi, Okul Numarası bilgisi gerekiyor.

LGS tercih aşaması ne zaman başlayacak?

MEB LGS sınav sonuçlarını duyurduktan sonra 8. sınıfıtan mezun olan öğrenciler içi tercih süreci bugün başladı. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.