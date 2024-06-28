LGS sınav sonuçları açıklandı! (meb.gov.tr LGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024)
SON DAKİKA HABERİ: LGS sınav sonuçları için binlerce 8. sınıf öğrencisi ve aileler için bekleyiş sona erdi. MEB LGS sınav sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler MEB’in LGS Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı’ndan aldıkları puanı görebiliyor. Peki LGS sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? MEB LGS sonuçlarını resmi sitesi meb.gov.tr üzerinden yayınlıyor. LGS Sınav Sorgulama Ekranı
Liselere Giriş Sistemi (LGS) 2024 sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sonuçlarını açıkladı, binlerce
Üniversite sınavlarında başarı düzeyi yüksek okullara girmek isteyen öğrenciler için fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik anadolu liseleri için 203 bin 638 kontenjan bulunuyor.
MEB LGS sınav sonuçlarını resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden açıkladı. Adaylar ve aileleri LGS sınav sonucunu https://sonuc.meb.gov.tr internet sitesine girip öğrenebilir. Sınav sonuçlarını öğrenmek için TC Kimlik No Bilgisi, Okul Numarası bilgisi gerekiyor.
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LGS tercih aşaması ne zaman başlayacak?
MEB LGS sınav sonuçlarını duyurduktan sonra 8. sınıfıtan mezun olan öğrenciler içi tercih süreci bugün başladı. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.