LGS SONUÇ TARİHİ: 2026 LGS sonuçları bu hafta mı açıklanıyor, ne zaman açıklanacak?

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LGS sonuçlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Temmuz ayına girdik ve sonuç araması da hızlanıyor. Öğrenciler ile birlikte veliler de sabırsız şekilde bekliyor. Her geçen gün artan soru "2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS kılavuzunda sonuçların 10 Temmuz'da duyurulacağı belirtmişti.

Sonuç ilanının ardından 3 gün sonra yani 13-14 Temmuz tarihleri arasından lise tercihleri başlayacak. 5 Ağustos'ta ise tercih sonuçları ilan edilecek.