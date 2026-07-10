LGS SONUÇLARI EBA ŞİFRE ALMA: LGS sonuçları nasıl öğrenilir, şifre nasıl alınır?

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LGS sonuçları için heyecan dorukta... Milyonlar MEB'den gelecek sonuç duyurusuna gözlerini çevirirken bu yıl sonuç öğrenmek için farklı bir adım uygulanacak. Bu sebeple hem öğrenciler hem de veliler bu işlemi öğrenmek için yoğun mesai harcıyor. İşte "LGS EBA şifre alma nasıl yapılır" sorusunun yanıtı...

EBA şifresi nasıl Alınır? Veli ve öğretmen üzerinden şifre edinme rehberi

1. Veli üzerinden şifre alma

Bu yöntemde süreç tamamen e-Devlet üzerinden yürütülür:

Veli, kendi e-Devlet şifresiyle EBA'ya giriş yapar.

Ekranın sağ üst kısmındaki profil bölümünden "Öğrenci Şifre" sekmesine geçilir.

Bu ekrandan, çocuğu adına tek seferlik kullanılabilecek bir giriş kodu oluşturulur.

Oluşturulan bu kod öğrenciye iletilir.

2. Öğretmen üzerinden şifre alma

Velinin e-Devlet erişimi yoksa, aynı işlem sınıf öğretmeni tarafından da yapılabilir:

Öğretmen, e-Devlet ya da MEBBİS hesabıyla EBA'ya bağlanır.

Profil menüsündeki "Öğrenci Şifre" bölümünden, öğrencisi için tek kullanımlık bir kod üretir.

Bu kodu öğrenciye ulaştırır.

İlk girişte yapılması gerekenler

Veli veya öğretmenden alınan kod yalnızca bir defalık kullanım içindir. Öğrenci bu kodla sisteme girdikten sonra:

Kalıcı olarak kullanacağı yeni bir şifre belirlemesi istenir.

İlerideki şifre sıfırlama işlemleri için e-posta ve telefon numarası bilgilerini sisteme eklemesi önerilir. Bu bilgiler daha sonra "Profilim" sayfasından da güncellenebilir.

Şifremi unuttum durumunda ne yapılır?

İletişim bilgisi kayıtlıysa: Giriş ekranındaki "Şifremi Unuttum" linkine tıklanarak, kayıtlı e-posta ya da telefona doğrulama kodu gönderilir ve yeni şifre belirlenir.

İletişim bilgisi kayıtlı değilse: Bu durumda tek çözüm, tekrar veli veya öğretmenden yeni bir tek kullanımlık kod talep etmektir.