LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB 2026 LGS sonuç tarihi nedir?

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Liselere Geçiş Sistemi'nde sınav heyecanı geride kalırken, milyonlarca sekizinci sınıf öğrencisi ve velisinin gözü şimdi sonuç tarihine çevrildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrencilerin yüzdelik dilimleri belli olacak ve tercih işlemleri başlayacak. Günler ilerlerken yoğunlaşan soru ise "LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor" şeklinde...

LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS kılavuzunda sonuçların 10 Temmuz'da duyurulacağı belirtmişti.

Sonuç ilanının ardından 3 gün sonra yani 13-14 Temmuz tarihleri arasından lise tercihleri başlayacak. 5 Ağustos'ta ise tercih sonuçları ilan edilecek.