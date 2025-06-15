LGS sonucu ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları hangi tarihte MEB tarafından duyurulacak?

LGS oturumlarının ardından LGS sonuç tarihi aramaları sıklaşmış durumda... Adaylar sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil sürecine geçecekler. Şu an en çok yöneltilen soruların başında ise "LGS sonucu ne zaman açıklanacak" geliyor. İşte konuya dair ayrıntılar...

LGS sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran 2024'te yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının 11 Temmuz 2025’te açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar yalnızca www.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek; öğrencilere ayrıca belge gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta duyurulacak. Nakil süreci ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında iki aşamada yürütülecek.