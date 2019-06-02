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LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu.

Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, "https://www.meb.gov.tr" adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.

MEB'in "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Kaynak: AA

lgs