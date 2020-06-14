Libya-İdlib zirvesi ertelendi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü. İstanbul'da yapılması planlanan Türk ve Rus bakanlar toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.