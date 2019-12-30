Libya tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Şentop, Genel Kurulu toplantıya çağırdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı.
TBMM Başkanı Şentop çağrı yazısında, "30 Aralık 2019 tarihinde Meclis Başkanlığımıza sunulan 3/1044 esas numaralı Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşülmesini teminen, Anayasa'nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7'nci maddelerine göre Genel Kurulun toplantıya çağrılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu sebeple 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu toplantıya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.
Şentop, milletvekillerinin 2 Ocak'ta Genel Kurul'da bulunmalarını istedi.
Çavuşoğlu: Libya tezkeresi gün içinde Meclise gönderilecek
CHP'den "Libya Tezkeresi"ne ilişkin açıklama
Bakan Çavuşoğlu Kılıçdaroğlu'nu 'Libya tezkeresi' hakkında bilgilendirdi
Kaynak: AA