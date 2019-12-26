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Libya Türkiye'den askeri destek istedi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı.

Libya Türkiye'den askeri destek istedi
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Libyalı bir yetkili Türkiye'den resmi olarak askeri destek talebinde bulunduklarını açıkladı.

Reuters'a açıklama yapan ve ismi belirtilmeyen yetkili, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın "başkent Trablus'ta çatışmaların yoğunlaşması halinde Türkiye'den askeri destek isteyecekleri" yönündeki açıklamasının ardından, Türkiye'den resmen hava, kara ve deniz desteği istendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesi konusunda, "Biz davet edildiğimiz yere gideriz, davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre buna icabet ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

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