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Libya'da alıkonulan Türk gemisi serbest bırakıldı

Libya'nın doğusunu kontrol eden güçler tarafından alıkonulan Jamaika bandıralı Türk gemisi serbest bırakıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan ve talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla ülkenin doğusunu kontrol eden Halife Hafter güçleri tarafından 5 Aralık'ta alıkonulan Jamaika bandıralı "Mabrooka" adlı Türk ticari kargo gemisi, serbest bırakıldı.

Kaynaklar, mürettebatıyla birlikte bırakılan geminin, nihai rotası olan Misrata'ya gitmek üzere yola çıktığını aktardı. 

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticari geminin, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasında bulunmuş, "denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturulmak üzere" ülkenin doğusundaki Ras el-Hilal limanına çekildiğini belirtmişti.

 