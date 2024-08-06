Libya’daki Şerare Petrol Sahası'nda mücbir sebep ilan edildi
Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan (NOC) yapılan açıklamada, Şerare Petrol Sahası'ndaki son duruma ilişkin bilgi verildi. Fizan Hareketi mensuplarının protestosu nedeniyle sahada mücbir sebep ilan edildiği ve üretimin düştüğü belirtildi.
Libya’nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda bölgedeki Fizan Hareketi mensuplarının eylemi nedeniyle mücbir sebep ilan edildi. İlgili taraflara ulusal çıkarların gözetilmesi ve üretimi artırma çabalarına destek verilmesi çağrısı yapıldı.
Libya medyasında yer alan haberlerde, Şerare Petrol Sahası'nın bölgedeki protestolar nedeniyle kapatıldığı belirtilmişti.
Fizan Hareketi, kendini güney bölgesinin haklarını savunmak amacıyla oluşturulmuş sivil toplum örgütü olarak tanımlıyor.