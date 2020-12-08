Libya'nın doğusunda bir Türk gemisi alıkonuldu

Libya'nın doğusunda bulunan Misrata limanına giden Jamaika bandıralı bir Türk gemisinin alıkonulduğu bildirildi.

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın desteklediği Libya'nın doğusunda bulunan silahlı güçlerin (LNA) sözcüsü Ahmed al-Mismari, gece saatlerinde yaptığı açıklamada ticari kargo gemisi Mebruka'nın 9'u Türk olmak üzere 17 mürettebatının olduğunu ve geminin taşıdığı konteynerlerin henüz incelenmediğini söyledi. LUO'ya bağlı deniz kuvvetleri gemiyi doğu limanı Derna'nın yakınında durdurdu ve Ras el-Hilal limanına çekildi. (Reuters)

AA'nın bildirdiğine göre, Mismari'nin, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, geminin, Misrata’ya götürülmek üzere ilaç yüklü olduğunu ancak 'yasak ilan ettikleri' bölgeye girdiğini söylediği aktarıldı.

Yaşanan durumun o bölgede başka gemilere de yapılan bir uygulama olduğuna işaret eden Libya kaynakları, gemiye el konulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve yanlış bölgeye giriş nedeniyle bir ceza kesilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Libya'da, ülkenin doğusunu kontrol eden güçlerle uluslararası tanınırlığı olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) birkaç hafta önce ateşkes imzalamış, ülkedeki çatışmalar durmuştu.