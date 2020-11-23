"Libya'ya giden gemi hukuka aykırı bir şekilde arandı"

Alman fırkateyninin, Türkiye'den Libya'ya muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak hukuka aykırı şekilde aradığı açıklandı.

Konu hakkında bilgisi sahibi kaynaklar, Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyninin, Türkiye'den Libya'ya muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde aradığını bildirdi.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk bandıralı ROSELINA-A gemisi taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etti.

İrini Harekatı, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği tarafından Akdeniz'de başlatılan ve kaynaklar tarafından "tartışmalı" olarak tanımlanan bir operasyon olma özelliği taşıyor.

Kaynaklara göre, deniz hukuku kapsamında, gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekiyor. Kaynaklara göre, Türkiye'den böyle bir izin almadan Hamburg Fırkateyni'nin personeli gemiye helikopterden iniş yaptı.

Verilen bilgiye göre, personelin gemiye helikopterden inişi ve Hamburg Fırkateyni'nin ROSELINA-A gemisi çevresindeki hareketleri de gemi personeli tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Geminin süratini düşürterek, yolundan engelleyen askerler Türkiye’den izin almadan, yapılanın hukuki olmadığı yönünde yapılan tüm ikazlara uymayarak gemideki tüm konteynerleri açarak aradı.

Kaynaklara göre, sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, bisküvi gibi gıda maddeleri, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler gemiden ayrıldı.

Gemi Misrata Limanı'na doğru seyrine devam ederken, Türkiye'nin konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Güvenlik kaynakları da konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede, İrini Harekatı unsurlarının bayrak devletinin rızası olmadan gemiye çıkmasını hukuka aykırı bir davranış olarak nitelendirdi.

Geminin saatlerce Akdeniz'de ağır deniz şartlarına maruz bırakıldığını belirten kaynaklar, olay nedeniyle açık denizlerin serbestisi ilkesinin de açık olarak ihlal edildiğini vurguladı.

Almanya'dan açıklama

Almanya ordusunun sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Hamburg fırkateyninden askerler Türk bandıralı Rosalina-A gemisine gece çıktılar ancak Türkiye'nin karşı çıkmasının ardından geri çekildiler." ifadeleri yer aldı.