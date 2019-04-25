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Lice'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda, toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Lice'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Bayrak-123 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Dunya.com

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