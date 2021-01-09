Lice'de çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma personelinin şehit olduğunu iki askerin yaralandığını bildirdi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında çıkan çatışmada bir asker şehit olurken, iki asker de yaralandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir."