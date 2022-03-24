Liderler 27 Mart’ta DEVA Partisi Genel Merkezi’nde buluşacak

Canan SAKARYA

ANKARA - 27 Mart Pazar günü saat 19.30’da Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yapılacak yemekli toplantı için bir süredir devam eden mekan arayışının ardından toplantının DEVA Partisi Genel Merkezi’nde yapılmasına karar verildi.

Genel Başkanlık katı olan üçüncü katta bulunan misafir odası toplantı için düzenlenecek. Servis desteği ise Bilkent Otel tarafından sağlanacak. Cumartesi günü Genel Merkez’de hazırlıklar yapılacak.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart’ta ev sahipliğini yapacağı buluşma öncesi altı siyasi partinin genel başkanları ile teker teker görüştü. Babacan, hafta başında ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Bakanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek liderler turunu tamamladı.

Liderlerin gündeminde Seçim Kanunu teklifi, geçiş sürecinin yol haritası bulunuyor.