Liderlerin Kurban Bayramı programı netleşti

Türkiye, Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürürken siyasi partilerin ve devlet protokolünün bayram programları da netleşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi liderin bayramı hangi şehirde geçireceği belli oldu.

Bayram süresince liderlerin aile ziyaretleri, parti programları ve vatandaş buluşmaları öne çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul’da geçirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kurban Bayramı boyunca İstanbul’da olacağı öğrenildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul’da karşılayacak isimler arasında yer aldı.

CHP’de bayramlaşma ikinci gün yapılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’nı Ankara’da geçirecek. CHP liderinin bayramın ikinci gününde CHP Genel Merkezi’nde partililerle bir araya gelerek bayramlaşma programına katılması bekleniyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise bayramı memleketi Manisa’da geçirecek.

Bahçeli, Türkeş’in kabrini ziyaret edecek

Devlet Bahçeli de bayram boyunca Ankara’da olacak liderler arasında yer aldı. Bahçeli’nin bayram namazının ardından Ülkücü Hareket’in kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret edeceği belirtildi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Ankara Çankaya’daki Abdülkerim Kuzu Camisi’nde kılacak.

DEM Parti’de ise eş genel başkanların farklı şehirlerde olacağı açıklandı. Tülay Hatimoğulları bayramı Hatay’da geçirirken, Tuncer Bakırhan Ankara’da olacak.

Davutoğlu İstanbul’da, Arıkan Kayseri’de olacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun bayram programında İstanbul yer alırken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Ankara’da olması bekleniyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise Kurban Bayramı’nı memleketi Kayseri’de ailesiyle birlikte geçirecek.

Bayram boyunca siyasi temaslar sürecek

Kurban Bayramı süresince siyasi partilerin geleneksel bayramlaşma programlarının yanı sıra vatandaş ziyaretleri ve çeşitli temasların da devam etmesi bekleniyor. Özellikle Ankara ve İstanbul’da yoğun siyasi trafik yaşanacağı değerlendiriliyor.