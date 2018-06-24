Liderlerin sandığında kim önde çıktı?

24 Haziran 2018

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde liderlerin oy kullandığı sandıklardan kimlerin birinci çıktığı belli oldu.

Buna göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı için en çok oyu Erdoğan aldı.

Sandıkta kayıtlı 385 seçmenden 331'i oy kullandı, 2 oy ise boş çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan "Cumhur İttifakı"nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 188, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ise 103 oy çıktı. Aynı sandıktan İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e 23, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 9, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'na 3, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'e ise 3 oy çıktı.

İnce'nin sandığından Erdoğan çıktı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 167, İnce'ye 144, Meral Akşener'e 23, Selahattin Demirtaş'a 4 ve Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı.

Yalova merkezde, Muharrem İnce'nin oy kullandığı Saffet Çam Ortaokulu'ndaki 1118 numaralı sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı. Bu sandıkta 380 seçmenden 344'ü oy kullandı. Kullanılan oyların 339'u geçerli sayıldı. Geçerli oyların 167'sini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 144'ünü Muharrem İnce, 23'ünü Meral Akşener, 4'ünü Selahattin Demirtaş ve 1'ini de Doğu Perinçek aldı. Temel Karamollaoğlu'na ise bu sandıktan oy çıkmadı.

Milletvekili oy dağılımı

Aynı sandıktan AK Parti'ye 138, CHP'ye 116, İYİ Parti'ye 45, MHP'ye 23, HDP'ye 11, HÜDAPAR'a 2, Saadet ve Vatan Partisi'ne ise 1'er oy çıktı. Bu sandıkta Cumhur İttifakı'na 3 oy verildi.

Bahçeli'nin sandığından İnce'ye 245 oy

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıkta, en fazla oyu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı.

Bahçeli'nin oy verdiği Anıttepe Ortaokulundaki 1297 numaralı sandıkta kullanılan 346 oydan 2'si boş çıktı, biri ise geçersiz sayıldı. Sayım sonuçlarına göre, sandıkta, Muharrem İnce 245 oyla birinci oldu. Sandıktan, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Meral Akşener'e 29, Selahattin Demirtaş'a 6, Temel Karamollaoğlu'na 5, Doğu Perinçek'e ise 1 oy çıktı.

Akşener'in sandığı 'Erdoğan' dedi

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 175, Muharrem İnce'ye 115, Akşener'e 32, Doğu Perinçek'e 2, Selahattin Demirtaş'a ise 2 oy çıktı.

Erdoğan Destici'nin sandığında birinci

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici'nin oy kullandığı sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

Cumhurbaşkanı seçimi için Destici'nin oy kullandığı Keçiören'de Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'ndeki 3203 numaralı sandıktan çıkan 323 oydan 7'si geçersiz sayıldı. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 166, Muharrem İnce'ye 112, Meral Akşener'e 33, Temel Karamollaoğlu'na 5 oy çıktı.

Perinçek'in sandığı 'İnce'den yana

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in oy kullandığı sandıkta en çok oyu 261'le CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı.

Doğu Perinçek'in oy kullandığı Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu'ndaki 1154 numaralı sandıkta, oy sayımı tamamlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29, Muharrem İnce'ye 261, Doğu Perinçek'e 6, Selahattin Demirtaş'a 3 oy çıktı.

Bu sandıkta 5 oy geçersiz sayıldı.