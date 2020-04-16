Ligler ertelenince seyircinin gözdesi espor oldu

16 Nisan 2020

Selenay Yağcı-İSTANBUL

Koronavirüs nedeniyle ülkelerin aldığı önlemlerden küresel çapta etkilenen alanlardan biri de spor oldu. Özellikle en çok seyirci toplayan büyük bir endüstri olan futbolda, takımların borsalarda değerleri yüzde 50’ye yakın düşüyor. Bu karşılık futbolun tahtına aday olan, birçok gencin yeni nesil futbol dediği esporda işler yolunda gidiyor. Evde kaldıkça espora seyirci ilgisi giderek artıyor. Futbol ve basketbol maçlarının belirsiz bir tarihe ertelendiği bu karantina döneminde futbol seyircisi bile espor FIFA içerikleri izlemeye başladı. Genel espor tüketimi ise yüzde 60 arttı.

Medianova CEO’su Serkan Sevim, oyun sektörü stabil bir büyüme trendine girdiğini belirterek, “Ocak ayına göre birçok dijital oyun platformu yüzde 45 net büyüdü. Bu da 2 aylık bir süre için çok ciddi bir artış” dedi. Next in Game’in raporuna göre spor ve müzik gibi eğlence sektörlerinin de olumsuz etkilendiği bu dönemde dijital oyun ve espor endüstrisinin büyüme trendi ise daha da ivme kazandı.

Canlı yayın izlenme saatleri rekor kırıyor

Rapora göre, Türkiye’de salgına yönelik önlemlerin arttığı 15-16 Mart itibarıyla Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nın canlı yayın izlenmesi ve sosyal medya gösterimleri ciddi şekilde arttı. Son 14 günde canlı yayın platformu Twitch üzerinde Türk yayıncılarının ürettiği oyun içerikleri arasında en çok tüketilen 10 oyundan 6 tanesinin espor oyunu oldu. Bu oyunlara ait canlı yayınların saat bazında izlenme istatistiklerine göre; League of Legends 1 milyon 364 bin 834 saat, CS:GO 932 bin 894 saat, Call of Duty: Modern Warfare 617 bin 884 saat, PUBG 349 bin 627 saat, Teamfight Tactics 226 bin 076 saat ve FIFA 20 141 bin 808 saat izlendi.

Espor tüm dünyada ve Türkiye’de yükselişte olan bir trend olarak büyük kitlelere ulaştığını belirten ESL Türkiye MENA Managing Direktörü Gökhan Kazar, evde kalma sürecinin bu yayılımı hızlandırdığını kaydetti. Birçok sektörün mobil teknolojileri ve dijital mecraları işine uyarlamada yaşadığı zorlukları espor sektörü yaşamadığını ifade eden Kazar, “Salgın süreci başlar başlamaz turnuvaların ve çeşitli etkinliklerin online platformlara taşındığını görüyoruz” dedi.

Oyun harcamaları %60 arttı

Raporda, 9 Marttan itibaren video oyun harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 60 arttı. Ayrıca, Akamai dağıtım ağının Microsoft ve Sony ile anlaşarak internet kullanımının yoğun olduğu saatlerde Xbox ve PSN’lerde oyun indirmeyi kısıtlama kararı alması da dikkat çekiyor.

Türkiye’de aktif oyuncu %40 arttı

Tüm oyun platformlarında büyük bir yoğunluk söz konusu olduğuna dikkat çeken Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Türkiye’de de evde vakit geçirmenin fazla olduğu bu dönemde, günlük aktif oyuncu sayısında yüzde 40’lara varan bir artış mevcut. Bu durum, oyunlara daha fazla para harcanmasına neden oluyor ” dedi. Online turnuvaların daha fazla olduğunu belirten Aydemir, oyun sektöründen bağımsız markaların da evlerinde olan çalışanlarını mutlu etmek için şirket içi online turnuvalar düzenlediğini ifade etti.

Cedi Osman espor yayınında oynacak

Türkiye’nin NBA’deki gururu Cedi Osman, bu kez hünerlerini bilgisayar başında gösterecek. Yıldız oyuncu, ünlü yayıncı Berke Demir’e (Thaldrin) meydan okuyacak. Kaan Kural’ın anlatımıyla gerçekleştirilecek büyük mücadele bugün saat 20.00’de Redbull’un Twitch kanalında canlı olarak yayınlanacak

Anlık oyuncu rekoru kırıldı

En büyük oyun dağıtım ağı olan Steam’deki anlık oyuncu sayısını mart başı itibarıyla yükselişe geçti. Oyuncu sayısı ilk kez mart ortasında 20 milyonun üzerine çıkarken 29 Mart itibarıyla 23 milyon 434 bin 674 oyuncu ile tüm zamanların rekoru kırıldı.