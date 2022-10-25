Limanlarda sözleşme süresini uzatan madde torba tekliften çıkarılıyor

Canan SAKARYA/ANKARA

Düzenlemenin yasalaşması halinde 30 milyar liralık gelir elde edilmesi öngörülüyordu. Limanlarda sözleşme süresinin ihalesiz olarak 49 yıla kadar uzatılmasını öngören yasal düzenleme geçtiğimiz Ağustos ayında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı

Limanlarla ilgili düzenlemenin de yer aldığı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin torba teklifin Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında yasa teklifinde ilk imza sahibi olan İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, limanlarla ilgili düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı yayımlamasının ardından daha detaylı olarak yeniden değerlendireceklerini belirterek yasa teklifindeki limanlarla ilgili 9’uncu maddeyi tekliften çıkarma kararı aldıklarını söyledi. AK Parti geçtiğimiz hafta Meclise sunduğu Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde limanlarda sözleşme sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenlemede, 49 yıldan az süreli limanlarda sözleşme sürelerinin kanunun yayımlandığı tarihten en geç 15 gün içerisinde mali bilgileri gösteren yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmiş belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları ve kanundaki diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla, hakkın başlangıç tarihinden itibaren bir defaya mahsus olmak üzere 49 yıla kadar uzatılmasını öngörülüyordu.

AK Parti ve HDP'li vekiller eşit vatandaşlık tartışması yaptı

Yasa teklifinin görüşmelerinde ‘eşit vatandaşlık’ tartışması yaşandı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, cemevlerine ilişkin düzenlemelerin Plan ve Bütçe Komisyonunda torba yasa içerisinde görüşülmesini eleştirerek, tüm vatandaşların eşit muamele görmediğini söyledi. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in, “Bölücülük yapıyorsunuz” sözlerine Paylan, “Bölücülüğü siz yapıyorsunuz” yanıtını verdi. Tartışmaların sürmesi üzerine Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, toplantıya ara verdi. Yılmaz, aranın ardından, Alevi-Bektaşi vatandaşların çok uzun süredir beklediği bir konunun görüşüldüğünü, bu açıdan tarihi bir gün olacağını, bu konunun, sadece belli bir partiye ait olmadığını söyledi. HDP’li Paylan, tüm vatandaşların vergi ödediğini ancak tüm ibadethanelere aynı hak ve imkanların tanınmadığını belirtti. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise Paylan’a “Alevilerden sana ne? Aleviler Müslüman” sözleri üzerine HDP ve AK Parti milletvekilleri arasında karşılıklı tartışmalar yaşandı.