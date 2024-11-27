LinkedIn'dan 16 yaş sınırına itiraz! 33 milyon dolar para cezasından muaf tutulacak mı?

Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için 16 yaş sınırı koymaya hazırlanan Avustralya Senatosu'na başvuruda bulundu ve söz konusu yasa tasarısından muaf tutulmayı talep etti.

İçeriklerinin "16 yaşından küçükler için sıkıcı" olduğunu gerekçe göstererek söz konusu tasarıdan muaf tutulma talebinde bulunan LinkedIn, yasadan muaf tutulması durumunda, siteye "yaş doğrulama işlemi" gibi düzenlemeler getirmenin yaratacağı maliyet ve aksaklıktan da kurtulmuş olacak. Tasarının yasalaşması halinde sosyal medya platformlarının bir sene içerisinde 16 yaşından küçük çocukların platformlara erişimini engellemek için düzenlemeler yapması gerekecek. Buna uymayan platformlar, yaklaşık 33 milyon dolara (yaklaşık 1,1 milyar lira) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Ülkedeki büyük partiler tarafından desteklenen tasarının, bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. X, Instagram, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformları da söz konusu yasa tasarısının çalışmalar sonuçlanana kadar ertelenmesini talep etmişti.