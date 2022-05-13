Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine af geliyor
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, lisans ve yükseklisans öğrencileri için af çalışması başlattıklarını açıkladı.
ANKARA/DÜNYA
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, lisans ve yüksek lisans örgencilerini kapsayan öğrenci affı için çalışma başlattıklarını açıkladı.
Meclis’te düzenlediği basın toplantısında öğrenci affı konusunda başlattıkları çalışmayı duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Temmuz ayından önce düzenlemenin teklif olarak Meclise geleceğini söyledi.
Akbaşoğlu, çeşitli nedenlerle yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen lisans, yüksek lisans öğrencilerinin getirilecek af düzenlemesiyle tekrar üniversiteye dönme imkanı sağlanacak bir çalışmayı başlattıkları belirterek, detaylarını daha sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.