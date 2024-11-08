Lisansı iptal edilen Açık Radyo, internet yayınıyla dönüyor

8 Kasım'da apacikradyo.com.tr adresinden test yayınına başlaması planlanan yeni radyo üç gün boyunca sadece müzik çalacak.

Yeni radyonun 11 Kasım Pazartesi yayın hayatına başlaması öngörülüyor. Apaçık Radyo'nun yayın ilkeleri ve modeli Açık Radyo ile aynı olacak.

BBC Türkçe'ye konuşan Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra, yeni yayın dönemiyle ilgili "Çok değişen bir durum söz konusu olmayacak. 24 saat internet üzerinden yayın yapılacak ve bence onun dışında da önemli bir fark olmayacak" dedi.

Açık Radyo neden kapatıldı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 28 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, Açık Radyo'da "1915 olayları için 'soykırım' ve 'katliam' ifadelerinin kullanıldığı ve program moderatörünce bununla ilgili bir düzeltme girişiminde bulunulmadığı" belirtildi.

"Açık Radyo'nun, herhangi bir yargı kararı bulunmamasına rağmen beş kez program durdurma müeyyidesini uygulamadığı ve yayınlarına devam ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Açık Radyo hakkında lisans iptali kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ömer Madra ise kapatma kararının RTÜK'ün ilk kararının uygulanması sırasındaki aksaklıklardan kaynaklandığını vurguluyor.

Açık Radyo yapımcısı Özdeş Özbay da "Biz 'Ermeni Soykırımı' dedik diye kapanmadık. Radyo bürokratik, teknik bir hatadan dolayı kapatıldı" diyor.

Lisans iptal kararı Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), PEN International ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) gibi 60'a yakın ulusal ve uluslararası kuruluş tarafından kınandı.

İklim aktivisti Greta Thunberg dahil çok sayıda destekçi, sosyal ağlardan "Açık Radyo açık kalmalı" sloganıyla mesajlar paylaştı.