Lise eğitimi kısalıyor mu? Lise süresi kaç yıl olacak, 2 yıl mı olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı lise eğitim süresine ilişkin çalışmalar yapıyor. Konu uzun zamandır kamuoyunun gündeminde... Son gelişmeler merak edilirken Bakan Tekin çıktığı canlı yayında bu konuya da değindi. Tekin'in açıklamalarını merak edenler "Lise eğitimi kısalıyor mu", "Lise süresi kaç yıl olacak" sorusuna cevap arıyor.

Lise eğitimi kısalıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, lise öğrenim süresinin kısaltılacağı ve çalışmanın Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu tarafından rafa kaldırıldığı iddialarını reddetti. Tekin, söz konusu tartışmaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, kurul ve YÖK ile koordineli şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Tekin, Türkiye’de zorunlu eğitimin tamamlanma yaşının uluslararası örneklerden daha geç olduğuna dikkat çekerek, İngiltere ve ABD’de gençlerin 15–16 yaşında yükseköğretime başlayabildiğini, Türkiye’de ise bu yaşın yaklaşık 19’a çıktığını söyledi.

Tekin, lise süresinin kısaltılmasına yönelik “önümüzdeki yıl uygulanacak bir çalışma yok” diyerek, tartışmaların bilimsel çerçevede izlenmeye devam edeceğini ifade etti.