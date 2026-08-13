LİSE NAKİL: 2026 LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

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LGS 2. nakil başvuruları dün sona erdi. İşlemlerin bitişiyle birlikte lise adaylarını sonuç heyecanı sardı. Öğrenim görmek istediği okul için tercihte bulunan on binler net tarihi öğrenmek için "2026 LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının daha önce yayımladığı takvime göre LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos Cuma günü ilan edilecek.

17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması