Liselerde yüz yüze sınavlar 15 Şubat sonrasında yapılacak

Liselerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına, bu döneme ilişkin kalan sınavların, salgının seyri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021'den sonrasına ertelenmesi kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen "sınavların ertelenmesi" konulu yazıda, Bakanlığa bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim ile öğretim faaliyetlerinin, 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği ve bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ile değerlendirme uygulamalarının yapılacağı belirtildi.

Resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasların ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütüleceği ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağının daha önce açıklandığı hatırlatılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ancak salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile yaşanabilecek öğrenci ve veli hareketliliği göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler sonucunda özel ve resmi tüm ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine yönelik bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına karar verilmiş olup bu döneme ilişkin kalan sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelenmiştir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak olup karne basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.

Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim düzeyindeki okullarda öğrenim gören tüm kademe ve sınıf seviyeleri ile özel eğitim sınıflarında eğitim gören özel eğitim öğrencileri için sınavlar yapılmayacak olup bu öğrencilerin tüm derslere ilişkin birinci dönem puanları, ders etkinliklerine katılım ve performans çalışmaları üzerinden değerlendirilerek oluşturulacaktır."

Yazıda, eğitim ve öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla, birinci dönemin sona ereceği 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edileceği aktarıldı.

Yarıyıl tatili ile ikinci ara tatilin birleştirilerek uygulanacağı 25 Ocak-12 Şubat 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim faaliyetlerine ara verileceği hatırlatılan yazıda, birinci döneminden kalan sınavlar ile ikinci dönemin ilk haftası içerisinde yapılması gereken sorumluluk sınavlarının uygulanma tarihleri ve bunlara ilişkin usul ve esaslara dair gerekli açıklamaların daha sonra yapılacağı bildirildi.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamaları

Bakan Selçuk imzalı "ölçme ve değerlendirme uygulamaları" konulu yazıyla da 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde yüz yüze sınav yapılmamasına karar verilen resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel eğitim ilkokul ve ortaokullarında yapılması gereken ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin işlemler belirlendi.

Yazıya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak, ayrıca yapılmış olan sınavlar varsa hesaplamaya dahil edilecek.

5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak, bu sınıflarda da ayrıca yapılmış olan sınavlar varsa hesaplamaya dahil olacak.