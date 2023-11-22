Liseli kız öğrencinin darp edilmesine soruşturma
Kocaeli'de bir lisede kız öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından darp edilmesi üzerine idari soruşturma başlatıldı.
Haber Merkezi
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Derince ilçesinde bir lisede eğitim gören kız öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından darbedilmesine ilişkin görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.
Müdürlük tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatılırken, olaya karışan 3 öğrencinin Derince Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alındığı öğrenildi.