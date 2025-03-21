Listede 2 yeni ada var, kapıda vize uygulaması genişletildi: Yunanistan'dan Türk vatandaşlar için yeni karar!

Yunanistan, Türk vatandaşlarının Ege Denizi’ndeki adalara kolaylıkla seyahat edebilmesini sağlayan kapıda vize uygulamasını 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, halihazırda 10 ada için geçerli olan uygulamaya Patmos ve Semadirek adaları da dahil edilecek. Yeni düzenlemenin Avrupa Komisyonu’nun onayına sunulmasının ardından sürenin resmen Nisan 2026’ya kadar uzatılacağı bildirildi.

Yunan hükümetinin bu adımı, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi yönünde atılan olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Avrupa Komisyonu’nun, kapıda vize programının son 1 yılda başarıyla uygulanmasını memnuniyetle karşıladığı ve uygulamanın iki halk arasındaki ilişkileri pekiştirdiğini vurguladığı ifade edildi.

Kapıda vize uygulaması ilk olarak Mart 2024’te yürürlüğe girmişti. Bu tarihten itibaren Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adaları için Türk vatandaşlarına 100 binden fazla vize verildi. Yeni kararla birlikte uygulamaya Patmos ve Semadirek adaları da eklenecek.

Türk vatandaşları bu uygulama sayesinde yalnızca ilgili belgeleri hazırlayarak Yunan adalarına vardıklarında vize alabiliyor. Bu vize kısa süreli seyahatler için geçerli olup, Schengen bölgesinin diğer ülkelerini kapsamayacak şekilde sadece belirlenen adalarda geçerli oluyor.

Yunanistan’ın vize kolaylığını bir yıl daha uzatma kararı, özellikle yaz turizmi açısından Türkiye’den yoğun ziyaretçi çeken Ege adaları için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.