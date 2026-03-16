Liverpool Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkacak takımlar bu hafta belli oluyor. Temsilcimiz Galatasaray da Liverpool ile rövanç maçına çıkıyor. Aslan bir tarih daha yazma peşinde... Liverpool ise sahasında tur için 2 farklı galip gelmek zorunda...

Liverpool Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool Galatasaray maçı 18 Mart 2026 Çarşamba saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray, Liverpool engelini aşması halinde gözünü çeyrek finale dikecek. Sarı-kırmızılı ekip turu geçerse rakibi Chelsea ile Paris Saint-Germain arasındaki mücadelenin galibi olacak.