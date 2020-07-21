Lokanta ve kafelerin çalışma saati kısıtlamaları kaldırıldı

21 Temmuz 2020

ANKARA – İçişleri Bakanlığı salgın önlemleri kapsamında başlattığı lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerlerinin çalışma saati kısıtlamasını kaldırdı.

Bakanlık, illere gönderilen genelgeye ilişkin yaptığı açıklamada, “21 Temmuz’dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Bu işletmeler, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecek” denildi.

Kapsamdaki işletmeler daha önce 24.00’a kadar açık kalabiliyordu.

Yine illere gönderilen genelge ile marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldığı hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi, yasağın otomatik olarak kalktığı anlamına gelmiyor. Bu genelgenin gereğince her il ve ilçede valilikler ve kaymakamlıklarca gerekli İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları alınacak.