Lokantacılardan aşı karşıtlarıyla ilgili acilen karar alma çağrısı

İzmir Alsancak'taki Mülkiyeliler Birliği Lokali'ni işleten Kemal Özçakar'ın aşı karşıtlarına tepki amacıyla mekanının girişine astığı "aşı olmayan giremez" uyarısının yankıları sürüyor.

Aşı olmayanları lokantasına almak istemeyen esnaf Özçakar'a destek veren Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, hükümete de çağrıda bulundu.

Yenice, "Aşıya karşıt olmak demek bana göre insanlığa karşıt olmak demek. Çünkü son günlerde insanlığın başına gelen en büyük felaket olan salgına karşı eğer dünya bir seferberlik başlatmışsa, ciddi mesafeler alınmışsa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de fedakarlık yapıp aşı konusunda ciddi atak yapmışsa bizim de kendimizi ve neslimizi düşünüp bu aşıya karşı olmamamız gerekir" dedi.

"Sorumsuz insanların bedelini biz niye ödeyelim"

Pandemide en büyük zararı lokantacı, kebapçı ve pastacıların gördüğünü aktaran Yenice, şunları söyledi:

"Açlığı, borcu, gözyaşını, iflası, intiharı gördük. Böyle bir süreçte, aşılama grafiği yukarı giderken, ortaya bir serbestlik çıkmışken halen 'aşıya karşıyım' diye bu kentin sokaklarında gezip benim lokantama, restoranıma pastaneme gelen insanlara ben de karşıyım. Çünkü bugün onların yaptığı bu sorumsuz davranış, hiçbir bilime dayanmayan bu davranış şekli ilk önce bana yansıyacak. Kapanma geldiği zaman, sayın Cumhurbaşkanının ağzından çıkan ilk sektör bizim sektörümüz. Açılma geldiğinde de ağzından çıkan en son bizim sektörümüz. Dolayısıyla sektörümüzün tekrardan bu acıları yaşamaması için sonuna kadar bu ‘aşı olmayan giremez’ tavrını destekliyorum. Böyle, bilimsel bir gerçekliğe dayanmayan aşı karşıtlığına karşı, eften püften sebeplerle 'aşı olmayacağım' diyen insanlara karşı tabii ki tepkimi koyuyorum. Ben daha fazla çile çekmek, o sorumsuz insanların sorumsuzluğunun bedelini ödemek istemiyorum. Arkadaşımızın yapmış olduğu kampanyayı sonuna kadar destekliyorum. Ama tabi, kapı önüne geçip elimize sopa alıp 'sen aşı oldun mu olmadın mı' demek olmaz. Bu konuda devletin acil önlem alması lazım. Neticede bu insan sağlığını ilgilendiren bir olaysa, bu kadar büyük yatırım yapılıyorsa, onlarca insanımız ölüyorsa, acilen önlem alınması lazım."

"Zorunluluk getirilmeli"

Aykut Yenice, bu kapanmaların ve alınan önlemlerin sadece insan sağlığı ile ilgili olmadığını, ekonomiye de ciddi zararlar verdiğini belirtirken, "Halen perişan olan, kirasını ödeyemeyen, bankaların icra takibi yaptığı, tahliye edilen esnafımız var. Bunlar hiç konuşulmuyor. Ama sektörümüz büyük sıkıntı içinde. Bu aşı olayında merkezi hükümetten bir an önce 'zorunluluk' getirmesini bekliyoruz. Zorunluluğa uymayan insanlar da yasaklar getirilmeli. Stadyuma, tiyatroya, lokantaya girememek gibi... Nasıl HES uygulaması yapıldı, bu da öyle olabilir. Hepimizin cebine bir kart verilebilir. Hastaneden alıp cebime koyacağım kartı. Nasıl otobüse binerken, trene binerken kapıdan gösteriyorsam toplu taşım kartımı, lokantaya girerken de esnaf soracak ‘kartın nerede’ diye. Yoksa almayacak içeri. Bu kadar basit. Çünkü kendimizi, sektörü ve ülkeyi düşünmek zorundayız. Ama şimdi, aşı olmayan kişiyi içeri almam deme lüksüne sahip değiliz. Hukuksal bir dayanağımız yok çünkü. Münferit olarak, Alsancak’taki esnaf arkadaşımızın gösterdiği gibi tepkiler verebiliriz" dedi.

"Acil olarak tedbirler hayata geçirilmeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da çağrıda bulunan Yenice, şunları söyledi:

"Nasıl gece yarısı bir kararnameyle 'kapattık' deyip kapatıyorlar, 'açtık' deyip açıyorlar. Bu konuda da tedbirleri koymak zorundalar. Ne demek yani, kolu ağrıyormuş, 5 sene sonra ne olacakmış! Ya ne olacak aşıdan, sen bugüne bak. Kim ölmüş aşıdan da biz öleceğiz. Kim aşıdan zarar görmüş de biz göreceğiz. Ama koronadan onlarca insanımız ölüyor. Her gün 1- 2 uçak dolusu insan öldü. Bu insanları yok mu sayacağız. Bu insanların acılarını yok mu sayalım! Yani aşıdan korkan 3 sorumsuz insan yüzünden ben bu 100 yıllık mekanımı mı bırakayım. Yok kısırlık yapıyormuş yok bilmem ne? Ne kısırlığı, korona yüzünden senin insan neslin yok oluyor. Bilim insanları bu aşıyı ol diyorsa bilimi mi inkar edeceğiz. Buradan yola çıkarak merkezi hükümetin yapacağı şey, acil olarak tedbirleri hayata geçirmek."